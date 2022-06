AMENO - 09-06-2022 -- Prosegue speditamente, ed è quasi in dirittura d’arrivo, la realizzazione del nuovo progetto delle Tricottine di Ameno volto ad abbellire ed impreziosire il paese.



L’installazione estiva di questo 2022 si chiama “Un mondo d’acqua” e vuole celebrare, come si evince chiaramente dal nome scelto, l’acqua intesa come risorsa preziosissima e vitale per l’uomo e per tutti gli altri esseri viventi.



Le Tricottine da tempo stanno sferruzzando per realizzare ai ferri e all’uncinetto pesciolini, erbe, coralli e sirene che a breve “vestiranno di mare” alcuni angoli particolari del paese di Ameno in attesa dell’inaugurazione ufficiale in programma per sabato 25 giugno.

“Sì, quest’anno abbiamo scelto il tema dell’acqua per il nostro allestimento estivo -dichiara Elisabetta Bedoni, portavoce delle Tricottine.- Arriviamo da un periodo particolarmente intenso ed impegnativo che ci ha viste attive per aiutare le persone di nazionalità ucraina che sono arrivate nei diversi comuni del territorio del lago d’Orta per fuggire dalla guerra; negli scorsi mesi abbiamo allestito un armadio umanitario con vestiti, biancheria , libri e giocattoli per bambini e vari accessori che è diventato vero e proprio punto di riferimento per tante persone ucraine e non. Nonostante questo grande impegno abbiamo deciso di non abbandonare le nostre tradizioni e quindi a breve anche quest’anno inaugureremo le nostre installazioni estive dedicate, come detto, all’acqua e alle varie forme di vita che la popolano.”



Quest’anno le decorazioni verranno posizionate sul grande muraglione che porta ad Ameno e sulla fontana del parco Neogotico che verrà abbellita con una rete da pesca, tanti pesciolini e un eloquente intreccio di fili colorati tutte decorazioni fatte a mano, queste, che anno dopo anno le Tricottine realizzano condividendo un antico sapere fatto di lana, cotone, fili, uncinetti, ferri da maglia e tanta passione.



r.a.



Nella foto: un'installazione in fase di allestimento