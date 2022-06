PETTENASCO - 10-06-2022 -- Intervento dei vigili del fuoco di Borgomanero nella serata di giovedì 9 giugno a Pettenasco, alle 21.15, per il soccorso ad un ragazzo tedesco, uscito con la tavola di stand up paddle verso le 17.30 e non più rientrato. A causa del forte vento era stato spinto verso sud, ed era approdato sulla sponda opposta nei pressi della località Lagna di Pella.



Il giovane è stato trovato e consegnato al personale del 118, per i controlli sanitari del caso, dopo circa trenta minuti di ricerca dal personale dei vigili del fuoco.