OMEGNA- 10-06-2022-- Saranno aperti fra meno di 48 orei seggi che chiameranno i cittadini di Omegna a ridisegnare l’assetto dell’Amministrazione comunale. Domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23, il capoluogo del Cusio è chiamato (come altri 5 comuni del VCO) a eleggere il nuovo consiglio comunale e il sindaco che lo guiderà per i prossimi 5 anni.



Sulla scheda gli elettori troveranno: per il centrodestra il sindaco uscente Paolo Marchioni, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Uniti Omegna cresce e Popolo della famiglia, Marco Ubbiali, commerciante, con la lista civica “Movimento Ubbiali Marco”, il dirigente scolastico Alberto Soressi, sostenuto da PD e dalle civiche Omegna riparte e Sinistra comune e l’imprenditore Daniele Berio, sostenuto dalla lista civica “Omegna si cambia”.



Il primo scoglio da superare per i candidati sarà il raggiungimento del quorum, cioè del 50% più uno dei voti da parte di uno dei 4 candidati in lizza. In caso contrario si tornerà al voto il 26 giugno per il ballottaggio.



Abbiamo chiesto ai candidati sindaco un ultimo appello al voto.