Nessun Iframes

MIASINO - 10-06-2022 -- Torna a Villa Nigra l'appuntamento con "Menta e Rosmarino", sabato 11 e domenica 12 giugno. Saranno festeggiati i primi dieci anni dell’evento multidisciplinare dedicato a piante, fiori e cultura organizzato dall’Associazione Asilo Bianco. Ingresso gratuito. Vivaisti ed esperti del settore saranno come sempre protagonisti indiscussi della due giorni, non mancherà il consueto corollario di eventi di stampo artistico, storico e culturale. Nelle sale affrescate al piano nobile di Villa Nigra sarà visitabile la mostra Tracce d’acqua. Disegno e paesaggio dal lago alla risaia: artisti e illustratori raccontano il territorio novarese. Esposte anche le opere realizzate dagli studenti dell'ACME di Novara nell'abito del progetto Plastic Boom.



I visitatori potranno approfittare dell’apertura straordinaria del Giardino dei Semplici e delle proposte di Lago d’Orta Plastic Revolution, responsabili ed ecologiche, disponibili presso lo stand di Asilo Bianco a sostegno dell’evento. L’area conferenze nell'aranciera di Villa Nigra ospiterà la presentazione con Antonio Marinoni del libro Specchi d’acqua e nelle stanze di Villa Nigra sarà allestita l’omonima mostra. E ancora, la presentazione del catalogo della mostra Molecole d’acqua con l’artista Enrica Borghi e Nicoletta Mongini, responsabile cultura di Monte Verità di Ascona. Si continua con l’approfondimento sul compostaggio dei rifiuti organici come esempio di economia circolare con l’Ing. Riccardo Massara di Prodotto Ambiente, la presentazione dei vasi biodegradabili con il Melo Selvatico, L’orto e il giardino di giugno con Gianpiero Gauna dell’azienda agricola Isola Larga, Ci sarà un bel clima – Fare rete contro il collasso climatico con Giovanni Ludovico Montagnani e Clara Pogliani, È facile smettere di fumare. Se sai come farlo con Francesca Cesati sui danni del fumo per uomo, api e ambiente. Nel parco anche i frontalini della terza edizione di Apiario d’autore dedicati al Paradiso di Dante.



Menta e Rosmarino sarà anche l’occasione per passeggiare per le stradine di Miasino e conoscere il il progetto Borgo Aromatico.

Foto: edizione 2019