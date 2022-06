Nessun Iframes

BORGOMANERESE/CUSIO - 12-06-2022 -- Le amministrazioni comunali di Gozzano, San Maurizio d’Opaglio, Briga Novarese, Soriso, Gargallo, Pogno, Pella e Madonna del Sasso, hanno inoltrato una richiesta di contributo al Ministero dell’Interno per un progetto di rigenerazione urbana dell’area a Sud del Lago d’Orta denominato “Un territorio vivo. Progetti di rigenerazione urbana dell’area a Sud del Lago d’Orta per un miglioramento dei servizi, della qualità ambientale e per una mobilità consapevolmente sostenibile”.