OMEGNA - 13-06-2022 -- I 13.051 elettori omegnesi il 26 giugno torneranno alle urne per il ballottaggio tra i due candidati sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Sarà gara tra l'uscente Paolo Marchioni, esponente della Lega in rappresentanza della coalizione di centrodestra che ha ottenuto 2142 voti pari al 38.51%; e Alberto Soressi per il centrosinistra unito, che di voti ne ha ottenuti 1879, ovvero il 33.78%.

Marchioni è sostenuto da 5 liste: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Uniti Omegna Cresce e Popolo della Famiglia. A sostegno di Soressi 3 liste: Partito Democratico, Omegna Riparte e Sinistra Comune.

Buon risultato per il candidato civico Daniele Berio, che ottiene il 1300 voti pari al 23.37% mentre Marco Ubbiali, anche lui alla guida di una lista civica si ferma al 4.33% con 241 voti.