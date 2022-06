Nessun Iframes

MIASINO - 14-06-2022 -- Grande successo per la decima edizione di Menta e Rosmarino, il celebre evento multidisciplinare dedicato al mondo del verde che sabato 11 e domenica 12 giugno ha animato e impreziosito il parco di Villa Nigra a Miasino.

Due splendide giornate di sole hanno abbracciato questa nuova edizione del festival green del lago d’Orta ideato e organizzato dall’associazione culturale Asilo Bianco che, ancora una volta, ha portato nel cuore di Miasino vivaisti ed esperti di giardino, mostre, presentazioni di libri nonché interessanti occasioni di approfondimento sui temi legati all’ambiente e al benessere.



“Sono state circa 2.300 le persone che tra sabato e domenica sono venute a trovarci a Villa Nigra -commentano da Asilo Bianco-. Quest’anno abbiamo festeggiato un bel traguardo, la decima edizione di Menta e Rosmarino. Siamo cresciuti tantissimo dal 2013 quando abbiamo iniziato questo festival dedicato a piante e fiori, approfondimenti su ambiente e cultura. Tanti riconoscono la bellezza di questo evento: non solo la meraviglia di Villa Nigra e del suo parco, ma anche l’atmosfera che si crea in questa due giorni. Gli espositori sono ormai diventati amici, anche per loro è un ‘tornare a casa’ qui sul lago d’Orta, anno dopo anno. Il pubblico lo sa, ci segue e ci viene a trovare anche per questo. Il premio Plastic Revolution, legato al bando di Fondazione Cariplo per la riduzione delle plastiche monouso anche in grandi eventi proprio come il nostro, è andato al vivaio Melo Selvatico di Albugnano (AT) che, da anni, si batte per l’utilizzo di vasi biodegradabili e riutilizzabili con grandissimi vantaggi sia dal punto di vista ambientale sia per il benessere delle piante.”



