OMEGNA - 14-06-2022 -- “Siamo molto soddisfatti di avere Paolo Marchioni davanti a tutti e contenti della Lega Salvini primo partito del centro destra. Ringraziamo gli omegnesi che ieri si sono recati alle urne per votare il nostro candidato sindaco, 52 anni, avvocato, sostenuto alle elezioni comunali di Omegna anche da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Uniti Omegna Cresce e Popolo della Famiglia. Il primo cittadino uscente, dopo cinque anni di buon governo in cui insieme alle forze di centro destra ha raggiunto importantissimi risultati in tutti i principali settori che contraddistinguono la vita pubblica del capoluogo cusiano, ha davanti ora l’ultima sfida. In questi giorni che ci separano dal ballottaggio del prossimo 26 giugno, la Lega Salvini proseguirà a ogni i livello e – se possibile con ancor più vigore – la sua opera di informazione nei confronti di tutti gli elettori omegnesi e, in particolare, di quella quota di incerti che non hanno ancora maturato una scelta. Aperti al confronto con le componenti civiche della città, coinvolgeremo i tanti cittadini che non si sono recati alle urne. Siamo convinti che Paolo Marchioni, forte degli oltre 2.100 voti presi al primo turno, meriti di proseguire il cammino intrapreso nel 2017 e che sia l’uomo giusto per completare il processo di trasformazione iniziato, traghettando Omegna nel futuro”. (c.s)