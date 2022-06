Nessun Iframes

OMEGNA - 14-06-2022 -- È Mauro Empolesi il consigliere più votato di Omegna. Il capogruppo di “Omegna si cambia” ha incassato 351 preferenze, il numero più alto nella storia recente delle elezioni comunali. Appartiene alla stessa lista anche la seconda per numero di voti, Lucia Camera: 164. Dietro di loro, appaiati a 111, ci sono due assessori uscenti della giunta Marchioni, Stefano Strada (Lega, Lavori pubblici), e Mattia Corbetta (Fratelli d’Italia, Polizia locale e Commercio). Sfonda il tetto delle cento preferenze anche Dario Galizzi, numero uno del Pd con 101, davanti a Gianni Desanti (96). a 96 anche Mimma Moscatiello di Sinistra comune. Il ritorno di Giulio Lapidari in Forza Italia l’ha collocato primo della lista con 64. Tra gli assessori uscenti Raffaella Varveri della Lega è terza per numero di voti con 56, mentre Francesco Perrone, passato da Forza Italia al Carroccio, s’è piazzato 13° su 16 con 8 preferenze.

Senza apparentamenti, è già possibile tracciare la possibile geografia del futuro Consiglio comunale. Se vincesse Marchioni, la sua maggioranza a 10 sarebbe con 4 leghisti (Strada, Giampaolo Valente, Varveri, Andrea Cattaneo), 3 di Fdi (Corbetta, Marida Pianta, Pasquale Epifani), 2 di Fi (Lapidari e Giuliano Clementi), uno di Uniti Omegna cresce (Giacomo Germagnoli). La minoranza sarebbe con Soressi, i due del Pd Galizzi e Desanti, Berio, Empolesi e Camera di Omegna si cambia.

Se al ballottaggio prevalesse Soressi, il Pd farebbe la voce grossa con 6 consiglieri (Galizzi, Desanti, Iuri Carbone, Viola Bino, Rosa Rita Varallo, Sara Piemontesi); 2 sarebbero di Sinistra comune (Moscatielloe Marcello Maulini), 2 di Omegna riparte (Alessandra Gebbia e Franca Savia). In minoranza, oltre a Marchioni, Strada della Lega, Corbetta di Fratelli d’Italia, Lapidari di Forza Italia; con Empolesi e Berio a rappresentare Omegna si cambia. Il tutto al netto delle promozioni di eletti ad assessori, che libererebbero il posto per altri.

Nella foto, Empolesi (a sinistra) col candidato Daniele Berio