POGNO - 15-06-2022 -- La Tecnogalvano srl di Pogno ha comunicato di aver rilevato le quote di maggioranza della Polar Chimica srl di Spresiano (TV).

Da oltre 15 anni Polar Chimica srl si occupa di produrre e commercializzare prodotti chimici e materie prime per il trattamento dei rivestimenti superficiali, penetrando in modo capillare i distretti industriali del Triveneto. Proprio dalla gestione di clienti in comune, è sorta la curiosità di approfondire la conoscenza di Andrea, Francesco, Giuliano e Nicola, della famiglia Pinto, colleghi preparati e competenti di Polar Chimica srl. Da subito si è instaurata una relazione di reciproca stima e fiducia, sfociata poi nel desiderio di unire forze, esperienze e competenze per meglio affrontare le nuove sfide dei mercati.



Le due aziende proseguiranno ognuna con la propria identità ed autonomia amministrativa, mentre progressivamente verranno ottimizzate alcune attività, come, per esempio, quelle di analisi, ricerca e sviluppo. In Polar Chimica, attraverso l’ampliamento del laboratorio, si svilupperà il settore R&D, mentre presso Ruveco®Lab, il moderno ed equipaggiato laboratorio di analisi sito presso la sede de La Tecnogalvano, a Pogno si concentreranno tutte le attività di controllo dei materiali e la realizzazione di campionature su impianto pilota. Le sinergie che si verranno a creare fra le aziende andranno a beneficio dei nostri interlocutori, sia clienti che fornitori. L’interscambio di conoscenze tecniche ed esperienze, sarà la base per una crescita di reciproche competenze e terreno fertile per ricerca e sviluppo di nuovi processi, tecnologicamente all’avanguardia. Ci aspettiamo così un posizionamento nel mercato nazionale ed estero più ampio ed un aumentato portafoglio di equipaggiamenti, processi e prodotti.

Tale acquisizione fa seguito alla precedente, del 2016, delle quote di maggioranza di Index Due srl, attraverso la quale La Tecnogalvano ha esteso i propri settori di riferimento, includendo il mercato dei circuiti stampati.

Foto: sito Tecnogalvano