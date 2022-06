Nessun Iframes

PETTENASCO 15-06-2022 -- Si chiama “Amico Libro” la nuova iniziativa culturale ideata dal Comune di Pettenasco e dalla biblioteca per parlare di libri, suggerire letture, scambiare opinioni e condividere emozioni di lettura.



Il primo appuntamento di questa rassegna si svolgerà venerdì 17 giugno alle ore 18 nel cortile della Casa Medioevale (o in sala consiliare in caso di maltempo) e avrà come protagonista “Fiore di Roccia”(ed. Longanesi) di Ilaria Tuti.



L’autrice con questo suo romanzo maturo ed intenso celebra, con una scrittura particolarmente evocativa, l’eroico sacrificio delle portatrici carniche donne umili, forti e determinate ad aiutare i militari al fronte durante la Prima guerra mondiale.

Al termine dell'incontro verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti .

r.a.