ORTA SAN GIULIO - 17-06-2022 --Il comune di Orta San Giulio organizza per il 29 giugno alle ore 22 in piazza Motta uno spettacolo piromusicale.

L’evento porta la firma unica e inconfondibile di GFG Pyro di Omegna di Fabio Graziani e promette già da ora grandi emozioni: “Orta merita uno show sempre elegante -commenta Fabio Graziani-. Quello del 29 giugno sarà uno spettacolo stile retrò col quale vogliamo riportare Orta negli anni ‘40-‘50 e far immaginare al pubblico come poteva essere il borgo in quel periodo fantastico e ricco di fascino. Orta rivivrà negli anni di Frank Sinatra, di Glenn Miller con Moonlight Serenade, In the Mood…”

Lo spettacolo sboccerà da 4 zattere e e da esse luci, suoni, scintillii e arabeschi saliranno verso il cielo specchiandosi magicamente nel lago con un finale a sorpresa.

r.a.