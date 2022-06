Nessun Iframes

OMEGNA - 17-06-2022 -- Si è tenuta la scorsa domenica la festa di Sant’Antonio alla Canova del Vescovo, una raccolta frazione di Omegna posta all’ingresso della valle Strona. La festa era iniziata il venerdì con una messa serale per seguire con rosario e confessioni.

Domenica 12 giugno alle 11 la Santa messa celebrata da don Luca Longo mentre nel pomeriggio si sono tenuti i vespri e la benedizione eucaristica. Coda finale il lunedì con una celebrazione per ricordare tutti i benefattori e defunti della frazione.

Intanto, si è costituito il Comitato San Antonio – Canova con la finalità di recupero fondi per la progettazione, la programmazione e l’esecuzione di opere di restauro e recupero nonché la promozione di attività culturali ed aggregative di tradizione e votive della frazione.