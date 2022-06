Nessun Iframes

OMEGNA - 21-06-2022 -- A due anni di distanza dall’alluvione dell’autunno 2020 e dopo i test con esito positivo effettuati di recente da Anas, è stato riaperto ieri al traffico dei mezzi leggeri il viadotto lungo la statale 229 del lago d’Orta, tra la rotonda di Ramate e l’imbocco nord della galleria Verta. All’inaugurazione dei lavori (costo 3 milioni di euro) erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Cirio e il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alberto Preioni.

"Un’altra promessa mantenuta da parte della Lega che, nonostante le difficoltà di questi ultimi due anni, ha voluto riconsegnare al territorio un’infrastruttura molto importante per tutto il Vco - si legge nel comunicato del Carroccio -. Si tratta, infatti, di un tratto stradale strategico che consente a residenti e turisti di bypassare il traffico cittadino. I tempi, purtroppo, si sono dilatati a causa dell’incremento dei costi delle materie prime causati dal Covid e dal conflitto in atto, criticità non preventivabili. Ciò nonostante, i lavori, va sottolineato, non si sono fermati un giorno e sono proseguiti grazie alla collaborazione col Comune di Omegna e l’ente Provincia".

Prossima tappa è la riapertura, prevista per settembre, della galleria Verta.