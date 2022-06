Nessun Iframes

PETTENASCO - 22-06-2022 -- Si è svolto la scorsa settimana all'hotel "Giardinetto" di Pettenasco, un incontro tra consigliere delegato al Turismo e Marketing territoriale della Provincia di Novara Luigi Laterza, l'assessore al Turismo della Regione Piemonte Vittoria Poggio, i rappresentanti dei Comuni di Gozzano, Pettenasco e Miasino, il presidente del Distretto Laghi Francesco Gaiardelli, il presidente dell'Unione turistica del lago d’Orta e rappresentante della Provincia di Novara in seno al Distretto Oreste Primatesta, il vicepresidente dell'Unione turistica Fabio Sangalli, il presidente Ecomuseo Giovanni De Bernardi.



"Insieme - riferisce il consigliere - ci siamo confrontati sulla situazione del turismo nel territorio dei laghi dopo la pandemia. Attualmente si vive un momento di forte crescita, che fa ben sperare, con in indice positivo del 20% per quanto riguarda le presenze dei turisti stranieri. Guardando al futuro abbiamo discusso sull'auspicata realizzazione dei percorsi ciclabili per rendere i nostri laghi ulteriormente attrattivi. Gli esperti e gli operatori hanno poi evidenziato la necessità di incrementare i finanziamenti e i sostegni per le imprese turistiche, insieme con la necessità di continuare a sostenere il rilancio del Mottarone e valorizzare ulteriormente le acque balneabili del lago d'Orta".