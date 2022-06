Nessun Iframes

ARMENO 23-06-2022 -- L’amministrazione comunale di Armeno organizza per domenica 26 giugno un open day degli immobili comunali e in questa occasione gli amministratori presenteranno, con specifiche visite in loco, le progettualità di diversi edifici.

L’itinerario partirà alle ore 16 da piazza Vittoria e poi proseguirà per il paese verso l’ex asilo Sappa, il viottolo Ronchi, la Casa Gialla, l’ex area Tonella e la Casa Tonella.



“Siccome il Comune ha molti immobili, ma tutti bisognosi di interventi manutentivi importanti, l’Amministrazione Comunale ha progettato la loro riqualificazione. Per presentare le progettualità si è pensato di mostrare ai cittadini ogni immobile allo stato attuale e di prospettare quello che potrebbe diventare -sottolinea il sindaco di Armeno Mara Maria Lavarini.- Quella del 26 giugno sarà una camminata di confronto e una presa di coscienza sul lavoro svolto finora; si partirà dalla piazza della Vittoria, sì seguirà un percorso per circa 2 ore e poi si farà rientro presso la stessa piazza. Il tutto si concluderà con un apericena per confermare il sodalizio tra Comune e cittadini".



r.a.