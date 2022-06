Nessun Iframes

GRAVELLONA TOCE - 23-06-2022 -- Approda alle Isole di Gravellona, l’iniziativa “C’è tempo per gli altri”, promossa dalla società Svicom, per sostenere TempoSospeso.org, un nuovo progetto solidale di Lab00 Onlus con Banca delle Visite, nato per offrire servizi sanitari e assistenziali ai cittadini in situazioni di fragilità economica e sociale anche temporanea.

La campagna di sensibilizzazione, incentrata sul valore del tempo e della solidarietà, è stata presentata questa mattina allo Shopping Center Le Isole e si pone l’obiettivo di contrastare gli effetti della povertà economica e sociale che la pandemia ha inasprito. L’iniziativa partirà nel weekend del 25-26 giugno e proseguirà nel mese di luglio. Negli spazi del centro commerciale saranno allestiti dei totem informativi per raccontare l'iniziativa. Sul sito di Banca delle Visite saranno raccolta le richieste di prestazioni sanitarie da parte di cittadini bisognosi.

Il Centro Commerciale Le Isole ha aderito con una donazione al progetto Temposospeso.org che, ispirandosi alla tradizione napoletana del "caffè sospeso", e attraverso il network di Banca delle Visite ha l'obiettivo di offrire prestazioni sanitarie a cittadini bisognosi che non possono attendere i tempi, spesso lunghi, del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, durante tutta la durata della campagna nello Shopping Center, sarà attivo anche un presidio della Croce Rossa Piemonte dove gli utenti potranno effettuare gratuitamente alcune analisi e prestazioni di sanità leggera (tra cui la misurazione della pressione, della frequenza cardiaca e dell’ossimetria) e assistere alla dimostrazione dell’utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) e a manovre salvavita.

Dal 25 giugno al 2 luglio, inoltre, sarà attivo un concorso a premi e buoni acquisto per i clienti che avranno effettuato in giornata un acquisto all’interno di uno dei punti vendita del Centro, attraverso la registrazione al sistema Instant Win.

Le donazioni raccolte al Centro Le Isole durante la campagna saranno destinate all’acquisto di prestazioni mediche specialistiche a tariffe convenzionate, aiutando principalmente donne e bambini in stato di fragilità socio-economica sul territorio piemontese, segnalate anche attraverso le richieste che giungeranno sul sito BancadelleVisite.it durante i giorni dell’iniziativa o successivamente, e infine per soddisfare le richieste di aiuto già pervenute.

Le prestazioni sanitarie in questione verranno fornite dal network di dottori, cliniche, super-dottori associati a Banca delle visite e dai centri più vicini agli utenti che danno disponibilità per un appuntamento, con l'obiettivo di abbattere i tempi di attesa e trovare soluzioni logisticamente semplici per i beneficiari. Per garantire la massima trasparenza, un contatore generale informerà sullo stato di tutte le prestazioni sanitarie erogate dal progetto e che sono tracciate attraverso la piattaforma Regusto.

Il progetto “C’è tempo per gli altri”, ha già fatto tappa in Puglia e nei prossimi giorni farà tappa anche in alcuni centri commerciali della Lombardia.