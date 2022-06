Nessun Iframes

CUSIO - 24-06-2022 -- Sempre più i comuni che in questi giorni hanno emesso ordinanze o anche solo avvisi ai cittadini per un oculato utilizzo dell'acqua potabile.

Fra questi San Maurizio d'Opaglio dove il sindaco, con una nota sul sito internet, ha sensibilizzato i cittadini invitandoli ad evitare l’uso dell’acqua potabile per fini non domestici e di ridurne i consumi per quanto possibile.

Ordinanza, invece, ad Ameno, con la quale è previsto il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per l’irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati; il lavaggio di aree cortilizie e piazzali; il lavaggio di veicoli privati; il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua; tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.