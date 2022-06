Nessun Iframes

OMEGNA- 26-06-2022-- Omegna sceglie il sindaco, si vota sino alle 23 e prima di mezzanotte si saprà il nome del vincitore nella sfida tra Paolo Marchioni e Alberto Soressi.

Sono 17 le sezioni in cui i 13.051 omegnesi aventi diritto al voto potranno recarsi per esprimere la preferenza dalle 7di stamane e sino alle 23.

I candidati sono per il centrodestra Paolo Marchioni 52 anni, sindaco uscente, avvocato (sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Uniti Omegna cresce, Lega e Popolo della famiglia) che al primo turno ha avuto il 38,8% dei voti, e per il centrosinistra Alberto Soressi,64 anni, laureato in scienze agrarie, è stato insegnante e dirigente scolastico (sostenuto da Omegna riparte, Sinistra comune e Partito democratico) che ha ottenuto il 33,8% al primo turno.

Bassissima l'affluenza al primo turno, fermatasi al 44,77% degli aventi diritto