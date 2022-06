GRAVELLONA T. - 26-06-2022 -- Un fine settimana “per gli altri”. Proseguono oggi al centro commerciale “Le Isole”, all’interno dell’Ipercoop di Gravellona Toce, le iniziative di solidarietà del progetto “C’è tempo per gli altri”. Promosso dalla società Svicom, sposa la rete di Tempo Sospeso che nelle scorse settimane ha aperto un suo punto di riferimento a Verbania. Grazie a Lab00 Onlus e Banca delle visite, si raccolgono donazioni che permettono di offrire prestazioni sanitarie gratuite a chi è in difficoltà economica e non può sostenere questi costi. È la filosofia del famoso “caffè sospeso” inventato a Napoli applicata alla sanità: chi può paga anche per gli altri.

All’interno del centro commerciale, la cui direzione ha effettuato in prima persona una donazione, sono stati posizionati totem informativi che raccontano l’iniziativa. Ci sarà inoltre la presenza della Croce Rossa con uno stand che offre gratuitamente alcune analisi e prestazioni sanitarie “leggere” come misurazione della pressione, della frequenza cardiaca e dell’ossimetria, con dimostrazioni sulle manovre salvavita e sull’uso del defibrillatore.

Da questo fine settimana e sino al 2 luglio, inoltre, sarà attivo un concorso a premi con buoni acquisto riservato a chi effettuerà acquisti nei negozi del centro commerciale.