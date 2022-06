Nessun Iframes

OMEGNA - 26-06-2022 -- Sarà celebrato martedì 28 giugno alle ore 14.30 nella chiesa di Santa Croce a Bagnella il funerale di Claudio Boldini, presidente dell’ ANPI della sezione Omegna e zona Cusio nonché vicepresidente dell’ANPI VCO morto per un malore improvviso mentre si trovava in vacanza nelle Marche.



Grande, profondo e sincero è il cordoglio per la scomparsa di Boldini, persona nota e stimata che ha impresso, grazie al suo impegno costante e generoso, un grande segno nella storia sociale e culturale di Omegna e non solo.



“Molte sono state le attività che la sua direzione ha organizzato in questi anni, con l’obiettivo costante di trasmettere la memoria e il ricordo di ogni partigiano caduto nel nostro territorio e di promuovere i valori della Costituzione. Importante è stato il suo impegno nel coinvolgimento delle nuove generazioni, nel mondo della scuola nel quale è stato protagonista come maestro e dirigente sino al pensionamento, oltre all’impegno in merito alle vicende odierne. -lo ricordano dalla sezione Omegna-Zona Cusio dell’ANPI-. Mancherai a tutti noi che ti abbiamo conosciuto e con cui hai lavorato".

Anche l’ANPI VCO, nella persona del presidente Franco Chiodi, ricorda Boldini: “Era un uomo di grande valore da sempre impegnato nel mondo della scuola a livello sindacale educativo e culturale, impegnato a livello politico sociale. È quindi una grande perdita. L’ANPI del VCO perde con lui un punto di riferimento e un protagonista della nostra associazione; lascia un vuoto enorme che richiede a tutti noi uno sforzo grande per riuscire a colmarlo almeno in parte.”