GOZZANO - 26-06-2022 -- Issata, nella giornata di sabato 25 giugno al Lido di Gozzano, la Bandiera Blu. La località ha infatti ottenuto questo importante riconosicmento per il terzo anno consecutivo. La riconferma della Foundation for Environmental Education (Fee) al lido gozzanese, è il riconoscimento a una località che rappresenta l’eccellenza in termini di qualità delle acque di balneazione, pulizia delle spiagge, qualità dei servizi, misure di sicurezza per i bagnanti, adeguata cartellonistica informativa sull’ecosistema e sulle modalità di fruizione della spiaggia, iniziative di educazione ambientale.

La bandiera è stata issata sul pennone dal Sindaco Gianluca Godio.

Nella foto da sinistra Paolo Zucchetti, Lorena Marietta, Katia Travaglini, Gianluca Godio, Francesca Tucciariello, Libera Ricci, Luigi Laterza (rappresentante della Provincia) e Renzo Piletta