OMEGNA- 26-06-2022-- E' ancora in calo l’affluenza alle urne a Omegna. Alle ore 19 aveva votato il 27,05% degli aventi diritto. Alle 12 aveva votato il 12,83 per cento degli aventi diritto, un dato in calo rispetto a due settimane fa. Si può votare fino alle 23, poi lo scrutinio che nominerà il nuovo sindaco tra i due sfidanti Paolo Marchioni e Alberto Soressi.