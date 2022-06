Nessun Iframes

OMEGNA - 27-06-2022 -- La Paffoni Altair Fulgor Basket comunica che Flavio Fioretti non sarà l’allenatore della Serie B nella stagione 2022-2023. "A Flavio va un enorme ringraziamento per l’operato svolto e per la disponibilità mostrata in un’annata contraddistinta da tante difficoltà. Arrivato in punta di piedi, Fioretti ha saputo conquistare la fiducia dei tifosi portando la squadra sino alle semifinali playoff", si legge nella nota della società, che al momento, non anticipa nulla circa il nuovo coach.