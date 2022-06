Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO - 27-06-2022 -- Sarà inaugurata venerdì 1 luglio alle ore 18 al Sacro Monte di Orta San Giulio la mostra collettiva "Ars Pictoria", a cura de ‘La Bottega dell'Arte’ di Michela Mirici Cappa.

L'esposizione sarà allestita presso i due piani superiori della Cappella Nuova e raccoglierà circa 60 opere tra dipinti realizzati con pittura ad olio su tela, disegni fatti a pastello su cartoncino colorato e opere eseguite ad acquerello; i temi trattati saranno vari: si passerà dalle cosiddette "copie d'autore" -ovvero studi tratti dai nomi più noti del panorama artistico (Leonardo, Raffaello, Botticelli, Vermeer, Renoir, Monet, Klimt, Dalì, Boldini, ecc.) in alcuni casi fedeli agli originali, in altri invece con fantasiose rivisitazioni in chiave contemporanea- fino ad arrivare a ritratti, composizioni floreali e paesaggi frutto della fantasia degli autori.



“Le opere esposte sono un’esigua rappresentanza di quanto viene realizzato presso ‘La Bottega dell'Arte’ di Gravellona Toce -sottolinea Michela Mirici Cappa-. Ho avviato il laboratorio artistico quattro anni fa e nonostante le tante e grandi difficolta degli ultimi due anni sono riuscita, seppur con fatica, a tenerlo attivo; non mi sono mai arresa perché credo nella valenza artistica e sociale della ‘Bottega dell’Arte’, una realtà in cui le persone oltre ad acquisire conoscenze e competenze artistiche hanno anche modo di socializzare e fare amicizia con se stessi e con gli altri.

A mio avviso nulla può e potrà mai sostituire il piacere di fare le cose insieme, di interagire e di condividere tempo, esperienze ed emozioni ed ecco che il mio intento, e il mio auspicio, è proprio quello far vivere l’arte e tramandare conoscenze ed insegnamenti in un ambiente reale in cui le persone possono conoscersi e viversi.”



La mostra sarà visitabile, con ingresso libero e gratuito, tutti i giorni sino a domenica 10 luglio con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



r.a.