OMEGNA - 27-06-2022 -- Alessandro Monti, sindaco di Baveno e dirigente d'azienda, è entrato nel consiglio direttivo della Paffoni Altair Fulgor Basket. Da qualche anno è tifoso sfegatato dei rossoverdi. "Lo abbiamo accolto a braccia aperte - le parole del presidente don Angelo Nigro - perché porta entusiasmo, passione e competenza. È un altro tassello di un un progetto, lo ripetiamo costantemente, che ha sempre più una valenza provinciale". Monti avrà il ruolo di curare i rapporti con istituzioni ed associazioni e lavorerà a stretto contatto con il marketing. "Entrare a far parte della famiglia Fulgor è per me un motivo di grande orgoglio. Considero questa società un valore aggiunto per tutto il nostro territorio e non vedo l'ora di iniziare a dare il mio contributo. Ringrazio il Presidente e tutta la società per la grande accoglienza. Forza Fulgor! - le sue prime parole.