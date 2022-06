Nessun Iframes

OMEGNA - 27-06-2022 -- Dopo l’affermazione del candidato del Pd Alberto Soressi, che alle comunali di Omegna ha sconfitto il sindaco uscente Paolo Marchioni, la Lega Vco a fa il punto della situazione: “Il fatto che pochissima gente si sia recata al ballottaggio è un dato bruttissimo per tutti – si legge nel comunicato –: la maggior parte degli omegnesi ha deciso di non decidere. Un pessimo segnale per la politica e per la democrazia. Marchioni lascia, però, una città più bella sotto ogni punto di vista. Tutto quello che abbiamo fatto in queste settimane, vale sottolinearlo, è stato fatto per il bene di Omegna e del Cusio: dalla riapertura del viadotto alla stabilizzazione del Coq, passando per la tappa del Gran Piemonte 2022 e molto altro ancora. Tutte azioni concrete che restano. Onore a Soressi – dice sempre la Lega Vco – che si è dimostrato un combattente. Rispettiamo l’esito delle urne e la volontà dei cittadini: quando si gioca una partita si vince e si perde, ma l’abbiamo giocata fino in fondo. Dal canto nostro faremo un’opposizione forte, saremo la sentinella dei cittadini in consiglio comunale, soprattutto nei confronti di una sinistra, quella che ha vinto nel Cusio, che consideriamo agli antipodi rispetto alla nostra concezione di sviluppo della città di Omegna. Non abbiamo rimpianti perché abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Ringraziamo il sindaco uscente per tutto quanto di buono ha fatto per Omegna in questi cinque anni di amministrazione e i candidati della Lega Salvini e del centro destra per la campagna elettorale svolta con passione; noi – chiude il comunicato – siamo stati capaci di riportare a votare i nostri, incrementando seppur di poco, mentre Soressi e le sinistre hanno raccolto i voti della lista Berio”.