RECETTO – 27-06-2022 -- Undici gol a Recetto, 5 a Livorno Ferraris, 8 per il Bagnella, 5 per la Pernatese che per un gol nel recupero del bomber Soncini, entrato per aiutare i compagni, sale in Prima Categoria facendo il doppio salto, beffando gli omegnesi per un solo gol di differenza nello score finale del girone.



Le gare dell’ultimo turno sono state belle ed emozionanti per le due contendenti. Il Bagnella, che aveva già sprecato due match point prima in campionato facendosi superare dal Gravellona, poi nello spareggio con la Quaronese, facendosi rimontare in doppia superiorità numerica, ha di nuovo buttato via la promozione. Infatti due dei tre gol del Torrazza, avversario dell’ultimo turno, sono nati da macroscopici errori prima del difensore centrale Job e poi del portiere Cavadini, senza contare un gol fallito al 90’ da che avrebbe dato la promozione che per una buona parte della ripresa è stata in mano ai nero- arancioni. E dire che la gara sembrava chiusa dopo il primo tempo chiusosi sul 2-2 con la Pernatese, che già in vantaggio di un gol prima del match, vinceva 1-0 contro il Collegno, anche lui senza reali possibilità di qualificazione. In gol il Torrazza con Abena, capovolge la situazione Umoroski, ma Trusciglio pareggia al 39’. Ad inizio ripresa il Bagnella si porta sul 7-2 in 22’: segnano Erbetta, Giusto, Scavazza K. Scavazza D. e ancora Giusto. Gol di pregevole fattura e intanto la Pernatese si porta prima sul 3-0 e poi sul 4-0. Un errore di Cavadini permette ai torinesi però di andare ancora in gol con Trusciglio, ma Sista segna l’8-3. Nel finale il Torrazza colpisce due pali, ma poi li centra anche il Bagnella e al 93’ Umoroski da un passo dalla porta non devia. Sarebbe Prima categoria lo stesso, ma nel frattempo Soncini sigla nel recupero il 5-0 che porta la Pernatese in Prima Categoria. Ai cusiani rimane l’ennesima beffa e la speranza di un ripescaggio.



Maurizio Robberto