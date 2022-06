Nessun Iframes

ORTA SAN GIULIO- 28-06-2022-- Orta Festival da sempre celebra il matrimonio fra la musica e lo splendido paesaggio di Orta San Giulio. Succederà anche per l’edizione 2022, la numero 22, in programma dal primo al 17 luglio.

Sarà un Festival dall’anima carismatica per dare al lago d’Orta il meritato prestigio, un festival dinamico e di immediata lettura. Oltre al ritorno del tradizionale concerto dell’Orta Festival Orchestra, ci saranno le gradite presenze di Aleksandar Madžar, la novità del giovane Quartetto Leonardo (Premio Abbiati 2021 della critica), il Duo al femminile Damaschi/Ythier, il formidabile pianista Giuseppe Andaloro (Premio Busoni 2005) e l’atteso concerto di chiusura con artisti beniamini del nostro Festival.

Biglietti al costo di 15 euro, ridotto euro 10 (under 25). Abbonamento 6 concerti: 75 euro.

Biglietti in vendita la sera del concerto a partire dalle ore 20.00.

I biglietti dei concerti del 1 e del 17 luglio presso la Basilica dell’Isola di San Giulio saranno venduti in piazza Motta ad Orta San Giulio nei pressi dell’imbarcadero. Nessun servizio di biglietteria sarà effettuato sull’Isola di San Giulio. Il costo del servizio battello non è incluso.

Al link il dettaglio della manifestazione: https://www.distrettolaghi.it/sites/distrettolaghi.it/files/sites/default/files/Brochure%20OF%202022.pdf