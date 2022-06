Nessun Iframes

AMENO- 28-06-2022-- Si concluderà sabato 2 luglio con una festa finale Forestival, la serie di appuntamenti proposti dall’Associazione Culturale DragoLago per stimolare la cooperazione e della diffusione di buone pratiche per la cura dell’ambiente e della partecipazione giovanile.

Famiglie e ragazzi sono attesi nella frazione Monte Oro di Ameno. Nell’arco della giornata si susseguiranno diverse attività per tutti i gusti e le età: dalle 15 alle 18 si potrà partecipare a diversi laboratori per famiglie e bambini con stampa artistica con materiali naturali a cura di DragoLago, circuito bike e tour bike per famiglie a cura del gruppo le Volpi d’Invò, laboratori circensi organizzati da Circo Clap, Slackline. Dalle 18, invece, aperitivo comunitario con Jam Session e cena, organizzata da Ristorante Monte Oro. L’evento si chiuderà con DJ set a partire dalle 22, a cura di Wherehouse Studio.

Tutte le attività sono a partecipazione gratuita, è però obbligatoria l’iscrizione scrivendo alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’iniziativa fa parte del progetto Sentieri di Partecipazione, presentato da DragoLago e supportato dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e dall’Istituto Comprensivo Statale del Vergante, e che durante l’anno scolastico ha coinvolto i ragazzi dei CCR (Consigli Comunali dei Ragazzi) e le scuole di Orta San Giulio, Armeno, Invorio, Ameno e Gozzano. Sentieri di Partecipazione ha vinto l’edizione 2021 dell’Idea Challenge di Civic Europe, un incubatore di idee innovative per iniziative di singoli o associazioni a forte impatto locale nell’area dell’Europa Centro-Meridionale e mira a incentivare il coinvolgimento giovanile nella preservazione del ricco patrimonio boschivo, naturalistico e sentieristico locale nelle aree del Lago d’Orta e dell’Alto Vergante all’interno della Riserva MAB tutelata dall’UNESCO.