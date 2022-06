Nessun Iframes

OMEGNA - 28-06-2022 -- Continuano e si ampliano le attività del pasticciere solidale Luca Antonini di Omegna.



Merita di essere citata la collaborazione con l’ENAIP di Biella che dal mese di marzo vede Antonini impegnato in un progetto di pasticceria nel corso prelavorativo dell’ente: “Ho tenuto 5 giornate di formazione e il prossimo 18 luglio ci sarà l’appuntamento finale nel quale i ragazzi eseguiranno in totale autonomia e con la mia supervisione tutti i dolci realizzati in precedenza, sarà una grande festa di fine anno alla quale saranno invitati anche i genitori dei ragazzi che frequentano il corso di pasticceria -commenta Antonini-. Il rimborso spese che ENAIP mi elargirà sarà utilizzato per completare la seconda stagione di ‘Diversamente Dolce’.”



E proprio mentre un progetto solidale sta volgendo felicemente al termine un altro è già pronto a sbocciare: “Sì, in un futuro neanche troppo lontano ripeterò quest’esperienza con l’ENAIP di Domodossola e anche in questa occasione il rimborso spese sarà sempre devoluto alla realizzazione delle puntate mancanti di ‘Diversamente Dolce’.”



r.a.