ORTA SAN GIULIO - 29-06-2022 -- Appuntamento questa sera, mercoledì 29 giugno, ad Orta San Giulio per una serata di fuochi piromusicali sulle note di Glen Miller, Frank Sinatra e Liza Minelli. Il via in piazza Motta alle 22. Lo spettacolo sboccerà da 4 zattere collocate nel lago.