ORTA SAN GIULIO -30-06-2022 -- Molto apprezzato lo spettacolo piromusicale che nella serata di mercoledì 29 giugno si è tenuto a Orta San Giulio.

Ad aprire lo show organizzato dal Comune sono state le parole del sindaco Giorgio Angeleri che in un breve intervento ha sottolineato di aver ideato l’evento per offrire un momento di gioia e serenità stati d’animo, questi, che mai come in questo momento è importante ritrovare e custodire.

Terminati i saluti di Angeleri lo spettacolo firmato GFG Pyro di Omegna di Fabio Graziani è immediatamente entrato nel vivo e luci, suoni, scintillii e magici arabeschi hanno incantato il pubblico.

Quello di ieri sera è stato uno spettacolo stile retrò che sulle note di “Moonlight Serenade”, “In The Mood”, “Something Stupid”, “La Vie En Rose” e “New York New York” ha riportato il borgo di Orta San Giulio in una suggestiva atmosfera d’altri tempi.

Note luci e colori hanno sapientemente giocato tra di loro e in gloriosa armonia hanno tenuto col naso all’insù un pubblico entusiasta che più volte ha esternato il grande apprezzamento con appassionati applausi. Ecco alcuni momenti dello spettacolo nel nostro video.

r.a.