OMEGNA - 02-06-2022 -- Parla di "inciucio" la formazione di Fratelli d'Italia del Cusio, dopo l'annuncio dell'ingresso nella giunta omegnese di Daniele Berio, già candidato per la civica "Omegna si cambia".

Il comunicato:

"Immagina un’amministrazione non vincolata dai partiti, i loro interessi e la burocrazia…" è lo slogan che appare ai visitatori della pagina facebook di Omegna si Cambia. Ma la realtà si è dimostrata essere l'opposto. La formazione della giunta guidata da Soressi, infatti, ha svelato l'accordo sottobanco tra le forze di centrosinistra e la civica guidata da Daniele Berio, al quale facciamo comunque i migliori auguri di buon lavoro per l'incarico di assessore. Un accordo che svela ai cittadini la vera natura di Omegna si cambia: quella di essere l'ennesima finta formazione civica, che nella realtà pende a sinistra. Un segreto di Pulcinella, svelato già domenica notte, quando il risultato del ballottaggio era ormai certo. Bastava infatti vedere la felicità dimostrata da Mauro Empolesi mentre festeggiava la vittoria del centrosinistra, circondato dalle bandiere con la falce e il martello; per lui quasi un ritorno a casa!

E non servono le scuse dello stesso Empolesi e di Lucia Camera (che entra in consiglio con l'ingresso di Berio in giunta), la scelta di Soressi è frutto di accordi elettorali ben precisi, che di fatto sanciscono l'ingresso in maggioranza di Omegna si cambia. Prendiamo quindi atto che l'opposizione consiliare scende da sei componenti a quattro. Il centrodestra sarà l'unico baluardo contro le forze di sinistra, civiche o politiche che siano!