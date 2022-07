Nessun Iframes

ORTA – GOZZANO – 03-07-2022 – Nella lettera del Vicario alle Comunità pastorali diffusa nelle Messe di questa domenica sono state comunicate importanti novità per le parrocchie di Orta e Gozzano: il vice parroco di quest’ultima Don Stefano Capittini ( a sin nella foto) assumerà infatti l’incarico di Parroco di Orta, Miasino, Ameno, Carcegna e Pisogno. Al suo posto arriverà a Gozzano, per occuparsi dell’Oratorio e di tutti gli altri compiti di appoggio al Prevosto Don Enzo Sala, Don Gianluca Brusatore (a destra nella foto), giovane sacerdote ordinato lo scorso in giugno in Cattedrale.

Don Enzo ha rivolto ad entrambi un messaggio di saluto e ringraziamento: “Grazie di cuore a don Stefano per quanto ha svolto con passione e generosità nel corso di questi nove anni vissuti tra noi. Un grazie di cuore al nostro Vescovo per averci donato un nuovo coadiutore che si occuperà anche della pastorale giovanile della nostra UPM13. Porgiamo con gioia il benvenuto a don Gianluca per questo suo primo campo di lavoro. Comunicheremo in seguito le date nelle quali saluteremo don Stefano e accoglieremo don Gianluca. Il parroco unitamente al consiglio pastorale, porge ad entrambi un grande e fraterno abbraccio. Tanti Auguri di buon cammino!” (FAB)