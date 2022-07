Nessun Iframes

OMEGNA - 02-06-2022 -- Luigi Songa, già coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, lancia strali contro i suoi ex compagni di partito. In particolare replica a Mattia Corbetta che, saputo dell'ingresso nella giunta di centrosinistra del "civico" Daniele Berio, ha intravvisto l'inciucio. Ma Songa, evoca il passato e accusa il partito omegnese di memoria corta.

"In merito alle dichiarazioni di FdI Omegna sulla formazione della giunta comunale, credo sia corretto fare un po’ di storia - afferma -.

All’inizio della giunta Marchioni, il sindaco, Corbetta e altri organizzarono una cena dove proposero al consigliere Empolesi di acquisire un posto, tutto per allargare la maggioranza e mettere il più in disparte possibile Fratelli d’Italia.

Ovviamente questa offerta non era stata condivisa e concordata con le segreterie, ma Corbetta non se la ricorda, perchè probabilmente ancora stanco e provato dalla campagna elettorale".