GOZZANO – 04-07-2022 – Lunedì mattina, 4 luglio, presso il Centro Diurno Aurora di Gozzano il Presidente del Motoclub Mad Cat 73, insieme all’altro membro del consiglio direttivo Francesco Viceconti, ha consegnato nelle mani degli operatori della struttura un contributo raccolto grazie all’ultimo motoraduno organizzato dal sodalizio.

"Anffas Borgomanero è una realtà presente sul territorio da moltissimi anni. Oltre a quello in cui ci troviamo gestiamo altri quattro centri diurni e residenziali. Ci occupiamo di una sessantina di persone e famiglie proponendo molte attività riabilitative e di integrazione per i ragazzi disabili", ci spiega Benedetta Marchesin una delle referenti di Anffas Borgomanero. "Organizziamo da oltre 25 anni raduni ed eventi per motociclisti, e da sempre parte del ricavato va a queste associazioni", sottolinea invece il Presidente Crolla. Nel video l’intervista completa. (FAB)