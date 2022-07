Nessun Iframes

OMEGNA/VERBANIA - 04-07-2022 -- Sarà celebrato martedì 5 luglio alle ore 14.30 nella chiesa di Maria Ausiliatrice (S. Luigi) a Verbania il funerale di Valter Zanardi, storico titolare di una nota pasticceria di Omegna, mancato nella mattinata di sabato 2 luglio all’età di 84 anni.



Un ricordo ricco di affetto e stima lo esprime Luca Antonini che da Zanardi ha acquistato la pasticceria sita in via Mazzini a Omegna: “Era un pasticciere molto scrupoloso, duro ma nello stesso tempo sincero che quando notava delle qualità nei suoi dipendenti e nei suoi collaboratori non mancava di farle notare. Io gli sono molto grato perchè mi ha affiancato nei primi mesi della nuova attività. L’ho sentito non molto tempo fa e ricordo bene che in quell’occasione mi fece i complimenti sia per essere riuscito a superare il difficile periodo della pandemia senza sottrarmi agli impegni presi con lui, sia per il percorso sociale intrapreso con il progetto del ‘pasticciere solidale’.”



r.a.