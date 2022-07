Nessun Iframes

OMEGNA- 04-07-2022-- Dopo la vittoria del candidato del centro sinistra Alberto Soressi alle amministrative di Omegna, il commissario Lega Salvini di Omegna e Cusio Paolo Marchesa Grandi, ha fatto gli auguri di buon lavoro al neo sindaco e alla sua giunta. “Per il bene della nostra città e degli omegnesi non posso non augurare buon lavoro al neo sindaco e alla sua giunta, che ora si dovranno rimboccare le maniche – fa sapere Marchesa Grandi attraverso una nota diffusa alla stampa – Omegna ha bisogno di crescere ulteriormente e di non disperdere quanto di buono costruito dall’amministrazione uscente. Non possiamo nemmeno esimerci dal commentare quello che in molti in città chiamano “il bluff Berio” – aggiunge il commissario Lega – l’ex civico che dopo aver giurato e spergiurato di non volersi apparentare con nessuno al ballottaggio per non scontentare i suoi, il giorno dopo le elezioni ha subito fatto vedere di che pasta è fatto accettando senza batter ciglio l’incarico di assessore offertogli da Soressi e finendo, guarda caso, in una giunta di sinistra. Voleva stare lontano da tutti Berio, ma, forse, gli bastava una poltrona in municipio, vicino vicino a casa. Un vero colpo di teatro – dice ancora Marchesa Grandi – che ora sarà oggetto delle attenzioni di tutti gli omegnesi, di destra e di sinistra, desiderosi di scoprire quali competenze abbia maturato in passato l’ex civico in materia di turismo e sport. Nulla di personale con Berio, sia chiaro, e saremo tutti felice se farà bene. Quello che è certo – conclude il comunicato della Lega Salvini – è che a Omegna Di Maio ha trovato il suo primo proselito…”.