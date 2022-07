Nessun Iframes

MIASINO - 05-07-2022 -- Poste Italiane comunica che da mercoledì 6 luglio l’ufficio postale di Miasino sarà operativo all’interno di una struttura mobile collocata in via Tremiti, nelle immediate adiacenze dell’ufficio postale.

Presso la struttura mobile sono disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, nei consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.



L’ufficio postale mobile sarà operativo al completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione previsti presso l’ufficio postale di Miasino, il cui termine è fissato, salvo imprevisti, per i primi mesi del prossimo anno.

Per consentire le operazioni di trasloco l’ufficio sarà operativo da domani alle ore 10.00.