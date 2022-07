Nessun Iframes

GOZZANO - 06-07-2022 –A Gozzano il nuovo Presidente del Rotary Club di Orta, in carica da pochi giorni, Stefano Ferrari, ha presentato il Summer Camp 2022, una tre giorni di divertimento aperta a tutti per sensibilizzare la comunità sul tema della disabilità e per favorire la conoscenza delle realtà che operano in questo settore. L’evento si terrà dal 22 al 24 di luglio e coinvolgerà tre comuni, Orta che venerdì 22 ospiterà tre attività, canottaggio, vela e subacquea, Gozzano dove il 23 sarà possibile praticare baskin e karting al Palazzetto e bocce, beach volley e giochi all’aperto all’Oratorio. Si chiuderà domenica 24 a Briga Novarese al Centro Polifunzionale con varie discipline a partire dall’equitazione e da una dimostrazione del CAI di Gozzano, per passare ad attività non sportive come corsi di cucina, musica, pittura. Chiuderà alle 18.30 un concerto.

Alla conferenza stampa erano presente i sindaci di Gozzano, Gianluca Godio, con la giunta al completo, e Orta Giorgio Angeleri, e un delegato della prima cittadina di Briga, Chiara Barbieri, rimasta bloccata in Germania per problemi di scioperi aerei. Tutti hanno tenuto a sottolineare l’importanza della tre giorni, per dare maggior valore alla condivisione degli obiettivi tra istituzioni e associazioni.



Il Presidente Ferrari si è raccomandato con chi volesse partecipare, si attendono moltissimi ragazzi con le loro famiglie, di andare preventivamente sul sito dell’evento, rotarysummercamp.it, e prenotare, attraverso l’apposito form, le giornate e le attività prescelte. Sono purtroppo già esauriti, a ulteriore testimonianza dell’attesa che c’è sul territorio per la manifestazione, i posti per provare canottaggio e vela venerdì 22 a Orta. (FAB)

