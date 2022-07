Nessun Iframes

OMEGNA/VERBANIA - 06-07-2022 -- E' stato celebrato martedì 5 luglio il funerale di Valter Zanardi, lo storico pasticciere di Omegna. Aveva 84 anni e da tempo risiedeva a Verbania, aveva lasciato la pasticceria di Omegna, che ancora oggi porta il suo nome, a metà degli Anni Novanta.



Negli anni 60 brevettò le «reginette», uno dei dolci tipici omegnesi che da allora è prodotto nella città cusiana e che, nel corso del tempo, come dolce prodotto artigianale è pressoché rimasto invariato. Prima della meritata pensione e dopo una lunga attività aveva passato il testimone all’attuale proprietario, Luca Antonini, noto come il “Pasticciere Solidale” per le sue tante attività filantropiche soprattutto per aiutare i giovani disabili.

Il funerale di Zanardi è stato celebrato alle 14,30 nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Intra mentre verrà tumulato nella tomba di famiglia di Invorio.