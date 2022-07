Nessun Iframes

GOZZANO – 06-07-2022 – Nuovo arrivo a Gozzano: ha firmato ieri con la società cusiana Francesco De Filippo, attaccante classe 1997 che lo scorso anno si è reso protagonista di una stagione incredibile in Eccellenza Molise, guidando il suo Termoli verso la promozione in D realizzando ben 44 reti in campionato e 8 in Coppa Italia. Numeri del tutto inattesi visto che nei sei tornei precedenti, due delle quali disturbate dal covid, il giocatore aveva girovagato tra Casertana, Portici e Marcianise frequentando anche campi di Serie C e D e mettendo a segno un totale di cinque reti. Solo nell’ultimo anno nella Berretti della Casertana, stagione 2014/15, De Filippo aveva messo in mostra capacità realizzative simili marcando 16 reti. (FAB)