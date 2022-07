Nessun Iframes

OMEGNA - 06-07-2022 -- La Paffoni Altair annuncia di aver sottoscritto un accordo con il playmaker Michele Antelli, classe ’98 lo scorso anno in forza alla NPC Rieti. Protagonista con la Nazionale a livello giovanile, nonostante i soli 24 anni, Michele vanta un curriculum di grande rispetto, che gli ha permesso di giocare tanti minuti tra Serie A2 e B in piazze di grande prestigio della nostra pallacanestro.

“È un profilo che seguivamo da diverse stagioni - le parole del DS Filippo Fanchini -, siamo felici di aver raggiunto un accordo e di poterlo vedere con la nostra maglia nel prossimo campionato. Ha tutte le caratteristiche che cercavamo: anagrafica, disponibilità e spirito del lavoro”.

“Quando durante l’estate ricevi una chiamata da parte di una società come la Fulgor hai sicuramente un occhio di riguardo - le prime dichiarazioni di Antelli. Si tratta di un Club storico e strutturato, non potevo farmi scappare questa opportunità. Mi aspetto una grande stagione, anche se, chiaramente, viste le nuove formule sarà un campionato molto agguerrito, ci impegneremo per raggiungere il miglior risultato possibile. Personalmente devo dimostrare di poter stare a questi livelli con continuità e credo che Omegna sia il palcoscenico giusto per farlo”.