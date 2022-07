Nessun Iframes

SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 07-07-2022 -- E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, il bimbo di 9 anni investito da un'automobile mentre si trovava in bici lungo la via Roma, a San Maurizio d'Opaglio. E' accaduto nel primo pomeriggio, al momento non si hanno altre notizie.