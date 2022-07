Nessun Iframes

OMEGNA - 08-07-2022 -- In occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia 2022 anche quella di Omegna ha preparato per sabato 9 luglio presso l’area giardini una giornata piena di attività per ogni età. Un evento che ha avuto il Patrocinio del Comune di Omegna e la collaborazione delle Associazioni Kenzio Belotti, Pro Cireggio, OMEGNA in GIOCO, Pro Agrano, Pro Quarna Sopra e Sotto, Fondazione Forum per un giorno denso di sport, buon cibo e musica di qualità, senza dimenticare lo spasso della gara di canoe di cartone ed il torneo del “toro meccanico” e concentrando l’attenzione alla cura del corpo con corsi di pilates e Allenamento Funzionale.



Numerosi anche gli Sponsor che hanno voluto partecipare all’iniziativa solidale, infatti parte dell’incasso sarà devoluto a fini benefici. Per Adele Sacco, Presidente Pro Loco di Omegna: “.... dalle 9,30 fino a mezzanotte il lungolago si riempirà con una grande varietà di eventi, stand gastronomici e giochi popolari capaci di attirare l’attenzione di tutti. L’edizione di quest’anno rappresenta il desiderio di normalità dopo le stagioni difficili della pandemia ed il ricavato verrà destinato a progetti benefici.



Anche il nuovo Sindaco di Omegna, Alberto Soressi, ha voluto esprimere: “ vicinanza a queste manifestazioni che promuovono la solidarietà e la collaborazione tra associazioni, comuni limitrofi e cittadini. È il pensiero e l’ideale di questa nuova Amministrazione”.



Ore 9,30 - ALLENAMENTO FUNZIONALE CONSAPEVOLE Camminata di riscaldamento tra le vie di Omegna, esercizi di respirazione, Workout consapevole per migliorare le nostre capacità fisiche, meditazione e rilassamento. Prenotazioni 340 8702385 Giorgia

Ore 18 - 19.30 con Arcademia TORNEO DEL TORO MECCANICO Prenotazioni 335 6150257 Augusto



Ore 11.30 APERITIVO con taglieri misti di salumi e formaggi, pizza e focaccia Ore 12 a cura Pro Loco PRANZO panini con salamella - panini con hamburger



Ore 14.30 – 18,30 CANOTTIERI GARA SHUTTLEBIKE con cast to coast golfo di Omegna. Prenotaz. 389 0195138 Ore 16 – 20 KKL Karton Kayak Lake "Alice in Wonderland edition* by night”



Ore 16-18 costruzione delle imbarcazioni, Ore 20-22 gara di canoe in cartone Ore 16.30 – 19 OMEGNA IN GIOCO - giochi antichi e "miecc" di Quarna Ore 18:30

- RESTORATIVE AERIAL PILATES. Durante la lezione Restorative l'amaca è posizionata ad un piede da terra per un approccio dolce e terapeutico: una pratica lenta e profonda con attenzione al respiro.

Prenotazioni 340 8702385 Giorgia Ore 18.30

- APERITIVO taglieri misti di salumi e formaggI - pizza e focaccia Ore 20 - a cura PRO LOCO DI OMEGNA CENA risotto - polenta e spezzatino - polenta e gorgonzola panini con salamella - panini con hamburger - menù bimbi Ore 22 - in concerto ORGANI GENIALI - SHOW!



Durante tutta la giornata saranno attivi i MERCATINI DI ARTIGIANATO