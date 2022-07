Nessun Iframes

MUGELLO – GOZZANO – 08-07-2022 – Bella vittoria del centauro gozzanese Riccardo Picciuto, con gli abituali colori del Team EMC2, domenica al Mugello nella gara valida per la Coppa Italia del campionato italiano velocità Dunlop Cup 600, che da quest’anno include, oltre alle 600, anche la categoria Big Super Sport. Dopo essersi ritirato per problemi tecnici nella prova sprint del sabato Riccardo ha disputato una prova pressoché perfetta la domenica nella gara lunga, portandosi così al terzo posto della classifica generale dopo tre weekend di gare. Il leader della graduatoria ha un buon vantaggio, 33 punti, quando, nei due fine settimana di corse ancora in calendario, ne restano in palio 84. – La rimonta resta difficile, ma tutto può succedere! – ci spiega il pilota - l’obbiettivo è migliorarsi sempre fino alla fine e giocarsi il campionato finché la matematica non dica il contrario… provarci sempre , mollare mai! – (FAB)

Nessun Iframes