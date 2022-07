Nessun Iframes

GOZZANO – 10-07-2022 – Dylan Kambo è un giocatore del Gozzano.Centrocampista classe 1997, Ivoriano di origine ma nato a Marsiglia, dopo un percorso nei settori giovanili di Torino e Genoa ha militato in Eccellenza tra Trino, Verbania e Biellese, per approdare in D la scorsa stagione all’RG Ticino in D. Rilasciato dalla formazione novarese a fine girone di andata con 15 presenze e 2 reti Kambo è tornato in Eccellenza al Borgovercelli con cui ha chiuso il torneo al penultimo posto: insomma un anno da dimenticare in fretta per lui visto che entrambe le squadre in cui ha militato sono retrocesse. Ora la ripartenza da Gozzano con l’obiettivo di rilanciare la propria carriera. Da Gozzano è arrivata in questi giorni anche un’altra notizia, ed è assolutamente sorprendente! Lorenzo Sangiorgio, classe 2004, stellina dei rossoblù la scorsa stagione e cercato da varie società di categoria superiore, tra cui sembra il Verona, avrebbe chiesto, ed ottenuto, di essere ritirato dal mercato per restare un altro campionato tra i dilettanti. (FAB)