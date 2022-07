Nessun Iframes

OMEGNA- 10-07-2022-- La criticità idrica tocca anche Omegna, dove il neoeletto sindaco Alberto Soressi si è trovato a emettere un’ordinanza per contenere l’utilizzo di acqua. Si tratta di misure straordinarie necessarie per garantire a tutti i cittadini di soddisfare i bisogni primari necessari per usi alimentari, domestici e igienici.

Vietato dunque utilizzare l’acqua per irrigare prati, orti e giardini, per il lavaggio di cortili, veicoli privati, il riempimento di vasche ornamentali e piscine e per tutti gli usi diversi da quello alimentare o domestico o igienico.

Il mancato rispetto dell’ordinanza emessa darà seguito a sanzionanti ai sensi del D.Lgs 267/2022 e s.m.i. con l’applicazione della pena pecuniaria prevista.