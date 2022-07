Nessun Iframes

OMEGNA - 12-07-2022 -- E' stato convocato per venerdì 15 luglio alle ore 21 presso il Forum - Auditorium “Teresio Piazza” - Parco Maulini il consiglio comunale di insediamentodelle nuova amministrazione comunale dopo le elezioni che hanno visto la vittoria al ballottaggio del sindaco Alberto Soressi.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Elezioni del 12 giugno 2022 e del 26 giugno 2022 - convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

2) Giuramento del sindaco.

3) Comunicazione dei componenti la giunta comunale

4) Elezione del presidente del consiglio comunale.

5) Presa d'atto della designazione dei capi gruppo consiliari.

6) Linee programmatiche di governo relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato

7) Elezione della commissione elettorale comunale

8) Nomina dei componenti la commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari

9) Nomina di due consiglieri in seno alla commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste.

10) Nomina dei rappresentanti del Comune nell'Unione Montana del Cusio e del Mottarone.

11) Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni.